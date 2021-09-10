Fenomen polisiye dizilerinden Çember'in sinema dünyasında devam eden hikayesi Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi merak konusu oldu. Yapımcılığını ANS Yapım'ın üstelendiği, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Çember: Yolun Sonundaki Kız sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte ülkenin herhangi bir yerinden gelen karmaşık cinayet ihbarlarının üzerine giden Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi ile ilgili merak edilenler...

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

Barış Bağcı

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?

Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin’in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.