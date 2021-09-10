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Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim, isimleri ne? Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne?

Bir döneme damgasını vuran polisiye dizi Çember'in devamı olarak çekilen ve ilk defa geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi araştırılıyor. 2021 yapımı Türk polisiye filmi Çember: Yolun Sonundaki Kız'ın hikayesi merak konusu oldu. Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim? Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne?

Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim, isimleri ne? Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne?

Fenomen polisiye dizilerinden Çember'in sinema dünyasında devam eden hikayesi Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi merak konusu oldu. Yapımcılığını ANS Yapım'ın üstelendiği, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Çember: Yolun Sonundaki Kız sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte ülkenin herhangi bir yerinden gelen karmaşık cinayet ihbarlarının üzerine giden Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi ile ilgili merak edilenler...

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

Özgürcan Çevik
Tuvana Türkay
Barış Bağcı

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?

Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin’in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.

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