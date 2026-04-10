Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı ayrıldı

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Cemre Baysel ile yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ilişkilerini sonlandırdı. İkilinin yollarını ayırdığı, sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikle anlaşıldı.

Ayrılık sürecine dair ilk işaret Cem Bölükbaşı'ndan geldi. Ünlü pilot, sosyal medya hesabından Baysel ile birlikte olduğu tüm fotoğrafları kaldırarak dikkat çekti. Bu adımın ardından Cemre Baysel de benzer bir hamleyle karşılık vererek, Bölükbaşı ile olan tüm paylaşımlarını profilinden sildi.

Fotoğrafları kaldırmakla yetinmeyen ikili, birbirlerini takip etmeyi de bıraktı. Konuya ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da karşılıklı hamleler ayrılığın kesinleştiği şeklinde değerlendirildi.

Fotoğraflar: Instagram