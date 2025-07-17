Cemre Baysel, Yunan Adaları'nda tatil yapıyor
Ünlü oyuncu Cemre Baysel, Yunanistan'da annesiyle geçirdiği tatil anılarını sosyal medya hesabında paylaştı
Giriş: 17.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:00
Cemre Baysel, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile geçtiğimiz Haziran ayında yollarını ayırma kararı almıştı.
Ünlü oyuncu, şu sıralar Yunan Adaları'nda annesiyle birlikte tatil yapıyor.
Baysel, çıktığı bu tatilden çeşitli anılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yaptığı paylaşımlarda tatilin tadını çıkardığı görülen oyuncu, bu görüntüleriyle dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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