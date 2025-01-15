Cemre düşme tarihleri 2025: İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Cemre düşmesi birer hafta aralıklarla toprağa, suya ve havaya düşmektedir. Cemre düşme tarihleri ve sırasını öğrenmek isteyen vatandaşlar bu nedenle "İlk cemre ne zaman düşecek ve nereye?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Cemreler ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Kelime anlamı olarak ateş ve kor anlamları taşıyan ve her yıl Şubat ayının sonunda başlayan takvime göre havaya, toprağa, suya düşerek baharın gelişini simgeleyen cemre düşme tarihleri merak ediliyor. Vatandaşlar "İlk cemre ne zaman düşecek ve nereye; havaya mı suya mı toprağa mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 cemre düşmesi tarihleri
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025
Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.
Üç tane olan cemrenin birincisi havaya 19-20 Şubat'ta,
İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde ve
Üçüncü cemre de 5-6 Mart'ta toprağa düşer.
BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞECEK 2025?
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.
İlk cemre de havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düştüğü kabul ediliyor.