İkinci Cemre ne zaman ve nereye düşecek? soruları ilk cemrenin havaya düşmesinin ardından merak konusu oldu. İlkbaharın başlangıcı kabul edilen cemre 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Peki Cemre ne demek? İşte, 2020 cemre tarihleri...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

ÜÇÜNCE CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Bu sayede hava, su ve toprağın ısındığına inanılarak buzların erimesi, kırlarda çiçeklerin açması olaylarının meydana geldiğine inanılır.

CEMRE NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Mina Vadisi’nde Arafat’tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da “cemre” adı verilir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir.