Cenaze namazında abdest almak gerekir mi? Abdestsiz cenaze namazı kılınır mı?

Cenaze namazı ölen kişinin ardından belirli ritüeller çerçevesinde yapılan bir uygulamadır. Kadın ya da erkek yalnız bir kişinin bu namazı icra etmesiyle farz yerine getirilmiş olur. Hz. Muhammed cenaze namazıyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın.” (Müslim, Cenâiz, 66 [952]; bk. Buhârî, Cenâiz, 54 [1320]). Vefat eden kişiye karşı son görev olarak bilinen cenaze namazının kılınması için de belli bir takım kurallar mevcuttur. Abdest almak bunların başında gelmektedir. Bu yazımızda cenaze namazı için abdest gerekir mi, cenaze namazı abdestsiz kılınır mı, cenaze namazı için abdest nasıl alınır gibi soruların cevaplarını araştırdık.

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Cenaze Namazı İçin Abdest Gerekir Mi?

Cenaze namazı farz-ı kifaye olarak bilinir. Cenaze namazının vakit namazları gibi kazası olmaz. Bu sebeple vaktinde kılınması gerekir. Vakit namazlarında olduğu gibi cenaze namazı için de abdest almak gerekli ve farzdır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu ile ilgili resmi internet sitesinde bir açıklama yaptı. Diğer namazlar gibi bu namazda da taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir. Eğer su ile abdest alarak vakit kaybedilecek ve namaza yetişilemeyecekse o zaman teyemmüm abdesti alınabilir.

Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır Mı?

Cenaze namazı İslam aleminde ölünün arkasından yapılan son görev olarak addedilir. Bunun için de dinimizin belirttiği kurallar çerçevesinde bu namaz gerçekleştirilir. Cenaze namazı kılmak için ilk olarak abdest almak gerekir. Abdest alınmadan cenaze namazının kılınması Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da yaptığı açıklamaya göre caiz olmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi belirli hallerde cenaze namazı için teyemmüm abdesti alınabilir.

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Cenaze Namazı İçin Abdest Nasıl Alınır?

Vakit namazlarında olduğu gibi cenaze namazı kılmak için aynı şekilde abdest alınır. Abdest belirli bir sıra içerisinde belirli organların yıkanıp, bazılarını mesh edilmesi işlemidir. Şimdi adım adım cenaze namazı için abdest nasıl alınır inceleyelim:

Abdest, almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.

Ardından "Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de burnun içine su çekilir ve sümkürülerek burun temizlenir.

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayaklara parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenaze namazı ayakta kılınan yani rüku ve secdesi olmayan bir namazdır. Rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftitâh (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selâm vermek vaciptir. Sünnetleri ise Allah’a hamd ve sena etmek, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve selâm getirmek, hem vefat eden kişi hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir. Cenaze namazının nasıl kılınması Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde şöyle açıklanır:

Cenaze namazı kılmak için cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar “ve celle senâük” cümlesiyle birlikte “Sübhâneke” duasını okurlar. Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve “Salli-Bârik” duaları okunur. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını (Tirmizî, Cenâiz, 38 [1024-1025]) bilmeyenler ise dua niyetiyle “Fâtiha” sûresini (Tirmizî, Cenâiz, 39 [1026]) veya başka bir duayı okurlar. Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selâm verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riâyet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir. Ayrıca Hanefî ve Mâlikîlere göre bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası yahut başı ile birlikte en az yarısı bulunmalıdır. Şâfiîlere göre ise kişi ölüp de bir tek uzvu bulunsa bile cenaze namazı kılınır. Nitekim ashab, ölen ve sadece eli bulunan bir sahabînin namazını kılmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/32). Canlı olarak doğup ölen çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/159).