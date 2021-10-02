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Haberler Gündem CENAZE TÖRENİ... Son dakika: Oğuzhan Asiltürk'e son görev! - Haberler
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Oğuzhan Asiltürk'e son görev!

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86) için Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Türk siyasetini buluşturan törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra muhalefet partisi liderleri de katıldı

CENAZE TÖRENİ... Son dakika: Oğuzhan Asiltürk'e son görev! - Haberler
Oğuzhan Asiltürk'e son görev!
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İHA

Ankara'da, 14 Eylül'den bu yana hastanede tedavi gören ve dün kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86) için cenaze töreni düzenlendi.

İHA'da yer alan habere göre Asiltürk'ün cenaze namazının kılınacağı Hacı Bayram Camii'nde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TÖRENE FARKLI PARTİLERDEN SİYASİLER KATILIYOR

Türk siyasetini buluşturan cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

CENAZE NAMAZINI ERBAŞ KILDIRDI

Asıltürk'ün cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KONUŞMA

Erbaş'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Şu an musallada bulunan değerli büyüğümüz Oğuzhan Ağabey'e son görevimizi yapıyoruz. Tabii gençlik yıllarından itibaren tanıdığımız değerli büyüğümüzle uzun yıllar bir arada olduk.

Tabii bakanlıklarıyla birlikte bu ülke ve millete çok faydalı emekleri, hizmetleri oldu. Rabbim tüm insanlığı koronavirüsten muhafaza eylesin. Haklarımızı helal ettik. İnşallah Rabbim cennetiyle bizi müşerref kılsın. Tüm camiaya başsağlığı diliyoruz."

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Asiltürk'ün naaşı tekbirlerle musalladan alındı. Asiltürk'ün Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

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