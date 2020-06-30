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Geçtiğimi Mart ayında koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın akıbeti belli oldu.

Otomotiv üreticilerinin tarafsız bölgesi olarak görülen ve dolayısıyla da diğer uluslararası otomotiv etkinliklerinden ayrılan Cenevre'deki fuarın 2022'de düzenleneceği kaydedildi.

Fuarın organizasyonundan yapılan açıklamada, katılımcı markaların katılımıyla bir anket düzenlendiği ve markaların fuarın 2021'de yapılması halinde katılamayacaklarını belirttikleri kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Otomotiv sektörü bugünlerde birçok zorluk yaşıyor. Katılımcı markaların pandeminin etkilerinden kurtulmak ve toparlanmak için zamana ihtiyacı var" denildi.