        Cengiz Arslan'dan bronz madalya

        Cengiz Arslan'dan bronz madalya

        Avrupa Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Cengiz Arslan bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 21:02
        Cengiz Arslan'dan bronz madalya!

        Milli güreşçi Cengiz Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıktı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

        Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 72 kiloda mücadele eden Avrupa ikincisi Cengiz Arslan, grekoromen stil müsabakalarında Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes’i 6-0 öndeyken tuşla mağlup etti.

        Cengiz çeyrek finalde Macar rakibi Krisztian Vancza’yı 4-3 yenerek yarı finale yükseldi.

        Bronz madalya maçında ise Hırvat rakibi Pavel Puklavec’i 7-6 mağlup eden Cengiz Arslan, bronz madalyayla tamamladı.

