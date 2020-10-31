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Cengiz Bozkurt, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta!

Çekimleri Ordu’da devam eden, Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’a Cengiz Bozkurt katıldı. Kuzey Yıldızı-İlk Aşk her Cumartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Cengiz Bozkurt, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta!
HABERTURK.COM

Çekimleri Ordu’da devam eden, Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’a Cengiz Bozkurt katıldı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 39. bölümünde Cevher Kadıoğlu karakteri ile diziye katılan başarılı oyuncu, yeni rolü ile seyirciyi şaşırtacak.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk her Cumartesi saat 20.00'de Show TV'de!

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