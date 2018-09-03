Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz aylarda bir ilke imza atarak aynı albümde buluşan Kurtoğlu ile Altun, bu kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde buluştu. 6 bin 500 kişinin izlediği konsere Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu'nun manevi babası olduğunu söyledi.

Hakan Altun, bu konuda "Biz zaten Cengiz Ağabey ile yıllardan beri beraberiz. Ben şarkıların sözlerini yazar, bestelerini yapardım. Cengiz Ağabey de söylerdi. Konservatuvar yıllarında hep Cengiz Ağabey'i dinlerdim. Şu an aynı projedeyiz. İnsanlar bizim duygularımızı kendi yüreklerinde hissettiler. Cengiz Kurtoğlu, manevi ağabeyimdi ama babamı kaybettikten sonra manevi babam oldu" dedi.

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