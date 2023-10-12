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        Haberler Magazin Cengiz Kurtoğlu'nun 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi - Magazin haberleri

        Cengiz Kurtoğlu'nun 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

        İstinye'de katıldığı doğum günü partisinde, Orhan Gencebay ve bazı sanatçılar hakkındaki aşağılayıcı yorumda bulunduğu gerekçesiyle işletmeci Mustafa Can'ı yumrukladığı iddiasıyla yargılanan Cengiz Kurtoğlu hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Cengiz Kurtoğlu'nun "Haksız tahrik altında basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:53
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        1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi
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        Cengiz Kurtoğlu, oyuncu Tolga Yüce’nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. Aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu'nun, Mustafa Can’a yumruk attığı iddia edilmişti. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikâyette bulunması üzerine Cengiz Kurtoğlu hakkında 'Basit yaralama' ve 'Hakaret' suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

        İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Cengiz Kurtoğlu katıldı. Şikâyetçi Mustafa Can ise duruşmaya gelmedi. Cengiz Kurtoğlu kimlik tespiti esnasında ses sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi. Olay günü Tolga Yüce’nin ısrarı sonrası doğum günü partisine katıldığını söyleyen Cengiz Kurtoğlu, kendisine Cem Yılmaz, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin partiye katılım sağlayacaklarının söylendiğini fakat gittiğinde ortamın bambaşka olduğunu söyledi.

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        "SADECE İTTİM"

        Cengiz Kurtoğlu, "Nereli olduğunu ifade ederken birden sıra Orhan Gencebay’a geldi. Benim yüzüme bakarak Orhan Gencebay için ‘Samsun çingenesi’ dedi. Ortam biraz gerildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen’e konuyu getirdi. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil, Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli' dedi" şeklinde konuştu. Karşılıklı olarak bağrıştıklarını ama herhangi kötü bir söz söylemediğini ve fiziksel temasta bulunmadığını ileri süren Cengiz Kurtoğlu “Tartışma bitti, oradan ayrıldık. Ertesi gün emniyete ifadeye gittim" dedi. Hâkim, Cengiz Kurtoğlu’nun soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde ittirdiği yönündeki beyanını sordu. Bunun üzerine Kurtoğlu, "Soruşturmada verdiğim ifade doğrudur. Sadece elimle ittim. Elimde herhangi bir cisim yoktu. Katılanın yüzüne bıçakla vurduğum iddiasını kabul etmiyorum. Yaralama ve hakaret suçlarını kabul etmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

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        "DUYANLARA DUYMAYANLARA" DİYEREK SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

        Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre müşteki Mustafa Can’ın yüzünde sabit iz olmadığı kaydedildi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Cengiz Kurtoğlu’nun haksız tahrik altında 'Basit yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı Cengiz Kurtoğlu basın mensuplarının soruları üzerine konuşmayıp "Duyanlara duymayanlara" diyerek şarkısına atıfta bulundu.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Cengiz Kurtoğlu
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