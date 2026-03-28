Cengiz Kurtoğlu: Sağlık durumum gayet iyi

Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Kurtoğlu'nun damarına stent takıldı; diğerine ise bir ay sonra müdahale edilecek.

Basına yansıyan haberlerin ardından Kurtoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Değerli sevenlerim; öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan sizlere, alanında uzman doktorlarımız ve hastane personelimize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim, sevgiyle..