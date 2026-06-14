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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cengiz Ünder'den Fenerbahçeli paylaşım!

        Cengiz Ünder'den Fenerbahçeli paylaşım!

        Geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Cengiz Ünder'den Fenerbahçeli paylaşım!

        Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları paylaştı.

        FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

        Cengiz Ünder'in bu paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü." olarak yorumlandı.

        Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı Cengiz Ünder için 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

        BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

        Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık gittiği Beşiktaş'ta 29 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

        Bonservisi Fenerbahçe'de olan Cengiz Ünder'in, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

        Cengiz Ünder'in paylaşımı:

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