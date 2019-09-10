Hem annelik yaptı hem de milli forma için savaştı!

Roma'ya Cengiz Ünder'den kötü haber! A Milli Futbol Takımımızın Andorra ile oynadığı maç öncesinde yapılan antrenmanda sakatlanan ve sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Roma, milli futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Henrikh Mkhitaryan'ın imza töreninde açıklamalar yapan Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi, sakatlıklarla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlamış ve "Cengiz Ünder patlamaya hazır bir oyuncu ancak kendini nasıl yöneteceğini öğrenmeli. Darbe alması üzerine adalesinin sertleştiğini söylemişti. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ANTRENMAN TESİSLERİNİN ZEMİNİ DEĞİŞECEK

Roma'nın Trigoria antrenman tesisiyle ilgili de konuşan Petrachi, "Bu konuda birçok şikayet aldık, bazı futbolcular zeminin sertliğinden yakınıyor. Şirketle görüşerek müdahale edilmesini istedim. Şu anda odaklandığımız her alanı daha kullanışlı hale getirmek. Trigoria'nın çimlerini değiştireceğiz" dedi.