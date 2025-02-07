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        Haberler Spor Transfer Cengiz Ünder'e Rusya'dan ret! - Futbol Haberleri

        Cengiz Ünder'e Rusya'dan ret!

        Spartak Moskova'ya Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Cengiz Ünder önerildi. Rus ekibinin, bu transfere sıcak bakmadığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:01
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        Spartak Moskova, menajerler tarafından önerilen Cengiz Ünder teklifini geri çevirdi.

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        Rus basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, Spartak Moskova'ya önerildi.

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        Rus kulübü, AEK Atina'dan forvet Levi Garcia ve River Plate'ten kanat oyuncusu Pablo Solari'nin transferlerini düşündüğü, bütçesini bu iki büyük transfer için ayırdığı için Cengiz Ünder önerisini geri çevirdiği belirtildi.

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        SEZON KARNESİ

        Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta forma giydi ve yalnızca 162 dakika süre alabildi.

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