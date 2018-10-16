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"Cenk Tosun Beşiktaş'a gitsin, kazanın!"

“Everton, Cenk Tosun’u, Beşiktaş’a satma konusunda ümitli. Ancak yaptığı 27 milyon poundluk yatırımı geri alması söz konusu değil. Tek çıkış, Beşiktaş’a kiralanması ve değer kazanması olarak görülebilir.”

16 Ekim 2018 Salı, 11:16 | Güncelleme:

İngiliz basını, Ocak ayında Beşiktaş’a dönmesi gündemde olan Cenk Tosun’un durumunu tartışıyor. Daily Mail gazetesine göre Everton bu transfere sıcak bakıyor ve Beşiktaş’la Cenk konusunu görüşmeye hazır.

Bu söylentiler üzerine Cenk için yapılan değerlendirme ise şöyle: Everton, Türk oyuncuyu Goodison Park’taki 12 aylık maceranın ardından geri göndermeyi ümit ediyor. Ancak 27 milyon poundluk bir yatırımı geri kazanması imkansız gibi görünüyor. Tosun ocak ayından beri İngiltere’ye yerleşmek için mücadele veriyor ancak pek başarılı değil.

EVERTON İÇİN İYİ HAMLE OLUR

Oynadığı 24 maçta sadece 6 gol attı. Bu sezon 10 maçta 1 golü var. Everton’ın Premier Lig’de başarı için daha yüksek kalitede bir elemana ihtiyacı var. Everton için Beşiktaş’a gitmesi iyi bir hamle olur. Everton taraftarının da Cenk Tosun’un ayrılması pek umurunda değil. Kış döneminde Everton’ın daha iyi bir forvet transfer etmesi de mümkün. Cenk Tosun da Türkiye’deki hedeflerde daha başarılı olup, değer kazanabilir. Ancak o zaman Everton onu daha iyi bir getiriyle değerlendirebilir.

SLİMANİ GİBİ CENK DE GİTMELİ

Spor yazarı Audrick Kramer de, “Yeter artık yeter” başlığıyla kaleme aldığı makalede Cenk’in Beşiktaş’a kiralık olarak verilmesi gerektiğini savundu. Makalede Beşiktaş’la görüşme yapıldığı iddia edildi. Şu yorumda bulunuldu: Teknik Direktör Marco Silva’nın takımdaki ilk isimlerinden biriydi ancak eksik formuyla alternatif arayışına zorladı. Büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Ancak Beşiktaş’ta 142 maçta 64 gol atmıştı. Slimani’ye oldukça benziyor. Tosun da ona benzeyecek gibi görünüyor.

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