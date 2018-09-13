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Beşiktaş'ın İngiliz ekibiyle yaptığı anlaşmada "Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde, Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7.5'u şirketimize ödenecektir" ifadesi yer alıyor.