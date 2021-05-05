"SENİ SEVİYORUM"

Ece Tosun ile birlikte düğünlerinde çekildikleri bu fotoğrafı yayınlayan Cenk Tosun, duygusal bir yazı kaleme aldı. Tosun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kraliçem, seninle ve çocuklarımızla geçirdiğim her güne ne kadar şükretsem az... Seninle 5 yıl önce bugün beraber bir yola çıktık, bu yolun sonunda tek dileğim; birlikte yaşlanmamız. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum.