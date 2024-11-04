Cenk Tosun'dan Mourinho paylaşımı!

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Cenk Tosun, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

CENK TOSUN'DAN MOURİNHO PAYLAŞIMI

Deneyimli futbolcu, teknik direktörü Jose Mourinho'nun Trabzon'da attıkları 3. golün ardından sahaya girdiği ve sevindiği anları paylaştı.

Cenk Tosun, bu paylaşımına İngilizce ve Türkçe olarak, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" ifadelerini yazdı.

Cenk'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.