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Günaydın'dan Eylem Bilgiç'in haberine göre, kariyerini İngiliz takımı Everton'da sürdüren Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde baba oldu. Doğumu gerçekleştiren doktor, o anların görüntülerini ve hikayesini paylaştı. En ilginç detay ise Arden Cenk'in doğum saati.