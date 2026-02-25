Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya CENTCOM'un Orta Doğu'daki üslerine 300'den fazla jet ve askeri uçak konuşlandırıldı | Dış Haberler

        CENTCOM'un Orta Doğu'daki üslerine 300'den fazla jet ve askeri uçak konuşlandırıldı

        ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, Washington yönetimi, Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) üslerine 300'den fazla jet ve askeri uçak gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 09:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, Orta Doğu üslerine uçak konuşlandırıyor

        Açık kaynak uçuş verilerine göre, bölgede çoğunlukla Katar'daki El-Udeid Hava Üssü, Ürdün'deki Muwaffaq al Salti Hava Üssü ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü arasında dağıtılmış 300'den fazla ABD askeri uçağı ve jeti bulunuyor.

        Bunlarla birlikte, bölgede USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemilerindeki 8 ve 9 numaralı uçak gemisi hava filoları da yer alıyor.

        Ocak başından bu yana, Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) füze savunma sistemleri ile desteklenen bu çapta bir hava kuvvetini meydana getirmek için CENTCOM'un bölgedeki üslerine tahmini 270 "C-17" ve "C-5" lojistik uçuşun gerekli olduğu görülüyor.

        REKLAM

        Halihazırda, tahmini 75 "KC-46" ve "KC-135" stratejik nakliye uçağı CENTCOM'a konuşlandırılmış veya bölgeye uçuş yollarında yer alıyor.

        Bölgedeki ABD Hava kuvvetleri envanterinde, çok çeşitli destek ve taarruz uçakları bulunuyor.

        Yaklaşık 84 "F-18E/F", 36 "F-15E", 48 "F-16C/CJ/CM" ve 42 "F-35A/C" jeti, tüm uçakların neredeyse yüzde 70'ini oluşturuyor.

        Kalan yüzde 30'luk kısım da 18 "EA-18G Growler" elektronik savaş uçağı, 12 "A-10C Thunderbolt" yakın hava desteği uçağı, 5 "E-11A Muharebe Alanı Hava İletişim Düğümü (BACN)" uçağı ve 6 "E3 Sentry Hava Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS)" uçağı gibi tanker uçakları ve özel görevlerdeki taarruz jetlerinden meydana geliyor.

        ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarında kullandığı B-2 bombardıman uçaklarına dair herhangi bir hareketlilik gözükmüyor.

        İsrail'in hava varlığı

        Washington'ın askeri yığılması dikkati çekerken, İsrail'in İran'a karşı saldırılara katılabilme ihtimali de göz ardı edilmiyor.

        REKLAM

        İsrail'in 66 "F-15I/C/D", 173 "F16I/C/D" ve 48 "F-35" savaş uçağından oluşan filosu, İran'a karşı saldırılara katılabilecek kuvvetlerin toplam hava gücünü fiilen ikiye katlıyor.

        İsrail'in, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından olan ve İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre "düşman topraklarına sızmak ve hava savunma sistemlerini ve radar tesislerini devre dışı bırakmak" için kullanılabilecek 12 ABD yapımı "F-22 Raptor" hayalet savaş uçağı da teslim aldığı aktarılıyor.

        Dün itibarıyla ABD'deki Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan ve muhtemelen İngiltere'deki RAF Lakenheath üzerinden İsrail'deki diğerlerine katılacak olan 6 "F-22" daha görüldü.

        "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi"

        Beyaz Saray'da dün basın mensuplarıyla bir araya gelen Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır. Dolayısıyla, bu konuda nihai kararı her zaman Başkan verir." ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        Leavitt, "ABD, İran'a ait nükleer tesisleri tamamen yok ettiyse, İran'ın şu anda nükleer kapasite noktasında nasıl bir tehdit olduğu" yönündeki bir soruya Trump'ın açıklamalarıyla cevap vermişti.

        ABD'li Sözcü, İran'a ait 3 nükleer tesisin tamamen yok edildiğini savunduktan sonra, şunları kaydetmişti:

        "Ancak bu durum, İran'ın ABD'yi ve müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı bir daha asla denemeyeceği anlamına gelmez. Başkan'ın bir daha asla yaşanmamasını istediği şey bu."

        Bu açıklamalar, Umman arabuluculuğunda İran ile ABD arasında yapılacak üçüncü tur dolaylı nükleer görüşmelerin yarın Cenevre'de gerçekleştirileceği ve İran'ın burada bir taslak öneri sunmasının beklendiği bir dönemde geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "İddianameye ölüme terk de konmalı"

        İstanbul Eyüsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarptığı Murat Aci hayatını kaybetmişti. Sürücünün annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur hakkında yardım suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameyi Habertürk'e değerlendiren Murat Aci'nin babası Özer Aci, "İddianameye ölüme terk de ko...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı