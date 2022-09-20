CEO’dan gelen sahte faturalara dikkat!

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Siber suçlular şirket verilerini ele geçirmek için sayısız yönteme başvuruyor. BEC (Business Email Compromise) adıyla da bilinen patron/CEO dolandırıcılığında dolandırıcılar, şirketlerin özellikle finans departmanlarına sahte bir e-posta göndererek finansal kazanç sağlamaya çalışıyor. Kurbanlarının güvenini kazanmak ve teyide başvurmadan acil para transferi yapması için e-postada kendilerini üst düzey bir yönetici olarak tanıtan siber suçlular, genellikle ödemesi geciken sahte bir fatura olduğunu belirtiyor. BEC saldırılarının siber dolandırıcılar için en kazançlı yol olduğunun ve bu yöntemle dolandırıcıların fidye yazılımı saldırılarına oranla 62 kat daha fazla kâr elde edebildiğinin altını çizen Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, CEO veya CFO adından gelen bu e-postalar ile ilgili çalışanların dikkatli olması gerektiğini ifade edip, BEC saldırıları karşısında şirketlerin alabileceği önlemleri sıraladı.

BEC SALDIRILARI KİMLERİ HEDEF ALIYOR? Son günlerde pek çok kuruluş BEC saldırıları karşısında büyük tehdit altında olsa da departmanlar arasında bireysel iletişimin çok az olduğu büyük ölçekli şirketlerin bu tür bir saldırıya uğrama ihtimali daha yüksek. Alev Akkoyunlu’ya göre büyük ölçekli şirketler, genellikle çok fazla sayıda taşeron şirket çalıştırdığı için sahte bir faturayı gerçek bir faturadan gerektiği gibi ayırt edemeyebiliyor. Büyük ölçekli şirketlerin tek bir fatura için ödeme onayını daha kolay vereceğini düşünen siber suçlular, bu tür şirketleri hedef alarak gerçekleştirdikleri dolandırıcılık sonrası yakalanmalarının da uzun zaman alacağını bilerek hareket ediyor.

PATRON DOLANDIRICILIĞI İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR? Uzmanlara göre temelinde insan hatası bulunan BEC saldırılarıyla mücadelede şirketlerin etkili siber güvenlik önlemleri alması zor olsa da imkansız değil. Şirketlerin patron dolandırıcılığından etkilenme oranını en aza indirmek için alabileceği çeşitli siber güvenlik önlemleri bulunuyor. Şirket çalışanlarının bu tür saldırıların potansiyel etkisini bilerek hareket etmesinin şirketler için büyük önem taşıdığını ve çalışanların bu saldırıların zararsız sayılabilecek bir spam saldırısından çok daha kritik bir saldırı olduğu konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Akkoyunlu, BEC saldırıları karşısında şirketlerin alabileceği önlemleri ve izlemesi gereken adımları şöyle sıraladı: