Vergi ve fiyat artışının, aylık telefon satışlarını 100 bin dolayında azaltabileceği de tahmin ediliyor.

Cep telefonlarından alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) değişiklik yapıldı. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı bin 500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı. ÖTV artışı uygulamaya girdi.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, HABERTÜRK’e, cep telefonunda yeni vergi artışının tüketiciye ve piyasaya etkisini değerlendirdi.







Turnacı, bin TL’lik bir telefonda verginin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkartıldığını anımsatarak, “Daha önce 250 TL ÖTV alınıyordu. Bu kararla birlikte vergi tutarı 500 TL’ye çıktı. Bu artış, elbette cep telefonu fiyatlarına da yansıyacaktır” dedi.



Vergi artışını “hiç arzu etmediklerini” belirten Turnacı, bunun satışlara ve istihdama etkisi olacağına işaret etti. Turnacı, “Cep telefonu pazarı geçtiğimiz yılı daralma ile tamamladı. Bu daralmayı önleyecek önlemler üzerinde çalışırken, maalesef vergi artışı gündeme geldi. Vergi artışına bağlı zamlarla satışlar düşebilir istihdam olumsuz etkilenebilir” dedi.



Turnacı, hükümetten vergi artışının yaratacağı olumsuzluğun aşılması için tamamlayıcı bazı kararlar almasını istedi. Turnacı, “Örneğin yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar, ikinci elde verginin yüzde 1’e düşürülmesi ve sertifikasyon konusu var. Bunlarla ilgili atılacak adımlar bu kararın piyasaya ve istihdama olumsuz etkisini azaltabilir” dedi.



600 TL’LİK ETKİ



Sektör kaynaklarına göre vergi artışı, bin 500 TL’nin üzerindeki telefonlarda 300 ile 600 TL arasında fiyat artışına yol açacak. Bu artışın, sektörde “üst segment” olarak nitelendirilen telefon satışlarını düşürmesi, daha düşük fiyatlı telefonlara talebi artırması öngörülüyor. Vergi ve fiyat artışının, aylık telefon satışlarını 100 bin dolayında azaltabileceği de tahmin ediliyor.



