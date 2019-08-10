Türkiye’de, yılda 12 milyon cep telefonu satılıyor. Ekonomide yaşanan dalgalanma, ürün fiyatlarındaki artış ve taksit kısıtlaması nedeniyle satışlar düştü. Önceki yıllarda, aylık 1 milyon ile 1.2 milyon aralığında seyreden olan satışlar, 800-900 bin bandına kadar geriledi. Satışların, daha da düşebileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

SEKTÖR ANKARA’DA

Cep telefonu sektörü, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların kapısını çaldı. Pazarın hareketlenmesi için taksit kısıtlamasının esnetilmesini gündeme getirdi.

Halen, cep telefonlarında 3 bin 500 TL’ye kadar olanlarda 12 taksit, bu tutarın üzerindekiler için 6 taksit uygulanıyor. Sektör, 3 bin 500 TL bandının 5 bin TL’ye yükseltilmesini, bu çerçevede taksit sayısının da kademeli olarak 24 aya kadar çıkartılmasını istiyor. Gözler, bu taleple ilgili ekonomi yönetimine çevrildi.

Peki, 3 bin 500 Tl’lik alt sınırın 5 bin TL’ye çıkartılması ve taksit sayısının artırılması olası mı? Kaynaklar, ekonomi yönetiminin cep telefonu gibi yurt dışı kaynaklı ürünlerde ithalatı kısmaya çalıştığını belirterek, bu aşama söz konusu taleple ilgili adım atılma olasılığının zayıf olduğu yorumunda bulundu.