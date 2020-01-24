Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ceren Damar’ın kopya çektiği öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından katledilmesine ilişkin davanın 3. duruşması görülüyor. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar bekleniyor.
Kasım 2019’da görülen ikinci duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Bugünkü duruşmada sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınacak. Mahkemenin savunmaların tamamlanmasının ardından kararını vermesi bekleniyor.
ODASINDA KATLEDİLMİŞTİ
Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde fakültedeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.
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