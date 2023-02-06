Tam bir felaket! Diyarbakır'daki bina böyle yıkıldı

DHA

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23) tabancalı ve bıçaklı saldırısında öldürüldü.

Ceren Damar Şenel

Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

Hasan İsmail Hikmet

Sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ise, kendi sosyal medyası üzerinden yazılı, görsel ileti yoluyla Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'a "hakaret" ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, Mustafa Damar, Vahit Bıçak ile taraf avukatları katıldı.

Vahit Bıçak

Mahkeme heyeti, Vahit Bıçak'ın "hakaret" suçunu alenen işlediği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bıçak için 5 yıl denetim süresi belirlenmesine, sanığın denetim süresi içerisinde yeni bir kasıtlı suç işlemesi halinde cezanın infaz edileceğine hükmetti.