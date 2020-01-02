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Ceren Damar ölümünün 1'inci yılında anıldı

Ankara'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından bıçaklanarak öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, ölümünün 1'inci yıl dönümünde görev yaptığı Çankaya Üniversitesi'nde anıldı.

Ceren Damar'ın ölümünün 1'inci yılı

Ankara'da, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen Ceren Damar Şenel (27) için, üniversitenin konferans salonunda anma töreni düzenlendi. Programa, Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyza Damar ile mesai arkadaşları, öğretmenleri ve sevenleri katıldı.

DHA'nın haberine göre, törende konuşan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu, Ceren Damar Şenel'in acısını ilk günkü gibi hissettiklerini belirterek, "Acımız çok büyük; ama öfkemiz ve hıncımız da bir o kadar büyük. Bir an evvel beşeri adaletin tecellisini bekliyoruz. Katile ve onun arkasındakilere ebediyen lanet ediyoruz" dedi.

ODASININ ÖNÜNE KARANFİLLER BIRAKILDI

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Dilhun Ayaydın ise "Sevgisiz büyümüş insanlar; saygıyla, mutlulukla, eğitim ile büyümüş insanların hayatlarını kötüleştirme hakkına sahip değildir. Bundan aileler sorumludur. Ailelerimiz bunun için önce kendi ailelerine bakacak, ondan sonra hukuka veya başka mesleklere yöneltmeliler çocuklarını" diye konuştu.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir da, Ceren Damar Şenel'in yaşamı boyunca adalet duygusu ve görev bilinci ile hareket ettiğini belirterek, "Maalesef bu özellikleri nedeni ile bizlerden koparılmıştır. Ona duyduğumuz özleme ve içimizdeki öfkeye rağmen onu her fırsatta anıyor, gençlere, öğrencilerimize anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin Ceren Damar Şenel'e yazdığı notlar okundu. Daha sonra Ceren Damar Şenel'in odasının bulunduğu koridorda oluşturulan köşeye Ceren Damar Şenel için karanfiller bırakıldı.

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