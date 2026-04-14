        Cerrahi eğitimde yeni dönem! Kadavranın yerini alacak model

        Cerrahi eğitimde yeni dönem! Kadavranın yerini alacak model

        Kadavraların yetersiz kaldığı noktadan yola çıkan ekip, hastalıklı anatomiyi birebir taklit eden kemik modelleri geliştirdi. Hedef, cerrahi eğitimde gerçeğe en yakın simülasyonu oluşturmak

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:30
        Cerrahi eğitimde gerçekçiliği artırmaya yönelik çalışmalar hız kazanırken, Türkiye’den dikkat çeken bir girişim bu alanda yeni bir alternatif sunuyor. Kadavra ve sanal gerçeklik yöntemlerinin sınırlı kaldığı noktada geliştirilen hastalıklı kemik modelleri, cerrahların eğitiminde gerçeğe en yakın deneyimi hedefliyor.

        KADAVRALAR, HASTALIKLI ANATOMİYİ TAM OLARAK YANSITAMIYOR

        2018 yılında İstanbul’da başlatılan “İstanbul Artroplasti” kursları, ortopedi cerrahlarına kadavralar üzerinde cerrahi teknikler öğretmeyi hedefliyordu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanların katıldığı bu eğitimlerde zamanla önemli bir eksiklik fark edildi: Kadavralar, gerçek hastalıklı anatomiyi tam olarak yansıtmıyordu. Bu durum, cerrahi eğitimde daha gerçekçi çözümler arayışını beraberinde getirdi. Sanal gerçeklik uygulamaları ise gerçek dokunuş hissinden uzak kaldığı için yeterli bulunmadı. Bu boşluğu doldurmak amacıyla, hastalıkları birebir taklit edebilen kemik modelleri geliştirme fikri ortaya çıktı.

        HASTALIKLI KEMİK YAPISINI SİMÜLE EDEN MODELLER GELİŞTİRİLİYOR

        Bu ihtiyaçtan yola çıkan ekip, "BonyModels" adıyla hastalıklı kemik yapısını simüle eden modeller geliştirmeye başladı. 2021 yılında İstanbul Teknopark’ta TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle başlatılan projede, öncelikle cerrahi hastalıkları içeren fiziksel modeller üretildi. Bu modeller, kısa sürede kurslarda aktif olarak kullanılmaya başlandı.

        Elde edilen sonuçlar, projenin potansiyelini ortaya koydu. Geliştirilen modellerin yalnızca ortopedi alanıyla sınırlı kalmayıp, farklı cerrahi branşlarda da eğitim materyali olarak kullanılabileceği görüldü. Böylece çalışma, daha geniş bir sağlık eğitim alanına hitap etmeye başladı.

        Projenin gelecek hedefleri daha da ileriye uzanıyor. Ekip, geliştirdikleri modellere sensörler ekleyerek yalnızca fiziksel benzerliği değil, uygulanan cerrahi tekniklerin başarısını da ölçebilen sistemler üzerinde çalışmayı planlıyor.

        HEDEF: KADAVRAYI EKSİKSİZ OLARAK TAKLİT ETMEK

        Startup kurucusu Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz, "Geliştirdiğimiz BonyModels modelleri kendi kurslarımızda ve dünyanın pek çok yerinde şu anda başarılı bir şekilde cerrahi eğitimlerde kullanılıyor. Daha yolun başındayız çünkü bütün dokuları taklit edemiyoruz. Bir hedefimiz var; o da bir kadavrayı eksiksiz olarak taklit edebilmek" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İnşaat demirleri seyir halindeki otomobile 'ok' gibi saplandı...O anlar kamerada

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekici üzerindeki inşaat demirlerinin otomobilin ön camından içeri girmesi sonucu meydana gelen kazada büyük şans eseri otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Emekli olacağım"
        "Emekli olacağım"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!