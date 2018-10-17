Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin ihalesi 18 Aralık'a ertelendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 20 Nisan'da ihale ilanına çıkılan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu işine ait ihale tarihi 18 Aralık 2018 saat 10.30 olarak güncellendi.

İhalenin tarihi, daha önce 31 Ekim olarak duyurulmuştu.

Binali Yıldırım'ın başbakanlığında kurulan 65. hükümette Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Lütfi Elvan 24 Haziran seçimleri öncesi demeçte 98 kilometrelik otoyol projesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Genel seçimler öncesinde milletimize bu yolun yapımı için söz vermiştik. Ve seçim döneminde çalışmalara başladık. 1.5 yıl gibi kısa bir sürede bu yolumuzun projesini yaptırdık ve hemen ardından ÇED sürecini tamamladık.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra yolumuzun yapımını Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayına sunduk. Kısa bir sürede bu süreç tamamlandı.

YPK kararı onaylandı. Hemen ardından da yolun yapımı için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyordu. Bu da alındı. Söz konusu süreçlerin tamamlanmasının ardından yolun yapım aşamasına geldik. Nisan ayında yolun ihalesine çıkıldı.





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