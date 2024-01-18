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        Haberler Magazin Çetin Körükçü son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Çetin Körükçü son yolculuğuna uğurlandı

        Kansere yenilerek yaşamını yitiren Çetin Körükçü, Ataköy'deki Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:15
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        Türk sanat müziği sanatçısı Çetin Körükçü, 75 yaşında vefat etti. Ailesi, uzun süredir kanserle mücadele eden Körükçü'nün, hastalığına yenik düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Cenaze namazı, öğle namazına müteakiben Ataköy'deki Ömer Duruk Camii'nde kılınan Çetin Körükçü, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Nesrin Körükçü - Çetin Körükçü

        "ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERİ KAYBETTİK"

        Çetin Körükçü'nün öğrencisi Kıvanç Terzioğlu, Körükçü ile 22 yıl önce tanıştığını belirterek; "İleri Türk Musikisi Konservatuvarı'nda onun öğrencisi olmaktan dolayı çok mutlu, şanslı ve gururluyum. Onun hep bir lafı vardı, bana ışık oldu. "Sanat camiasında kimisi tavana, kimisi tabana bakar" derdi. Gerçekten de öyleymiş... Zaman içinde yıllar sonra bunu idrak ettim. Musikiye gönül vermiş çok büyük bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

        ÇETİN KÖRÜKÇÜ HAKKINDA

        Gaziantep'te 1948'de doğan Çetin Körükçü, ilkokulu Gaziantep'te, orta öğrenimi İstanbul’da Vefa Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1969'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girmiş ve bu sırada lise yıllarında başlayan müzik çalışmalarını sürdürmüştü.

        Nesrin Körükçü - Çetin Körükçü

        Çetin Körükçü, ilk ciddi müzik çalışmalarına 1969'da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan ile başlamış ve iki yıl devam etmişti. Daha sonra iki yıl Nazmi Atlığ'dan özel ders almıştı.

        Hafta Sonu Gazetesi'nin 1969'da açtığı yarışmada derece alarak ilk plağını yapan Körükçü, 1974'e kadar 23 adet 45 devirli plak ve bir LP çıkarmıştı.

        Çetin Körükçü, Kültür Bakanlığı'nın 1976'da açtığı imtihanı kazanarak, devletin kurduğu ilk Türk müziği korosu olan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na girmiş ve 26 yıl boyunca bu koronun yurt içi ve yurt dışı bütün konserlerinde yer almıştı.

        Nesrin Körükçü - Çetin Körükçü

        Müziğe dair hedeflerini gerçekleştirmek için konservatuvara giren müzisyen, 1980'deki mezuniyetinin ardından sınava girerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olmuştu.

        Çetin Körükçü, 1985'ten itibaren eşi Nesrin Körükçü ile düet yapmaya başlamıştı. Birlikte, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser vermiş, radyo ve televizyon programları yapmış, plak ve CD'ler çıkarmıştı.

        Yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversitede konserler veren Çetin Körükçü, Türk Musikisi'nin doğru tanıtılması için sempozyumlara katılmış ve tebliğler vermişti. Hava Harp Okulu Türk Müziği Kol Çalışmaları'nı 15 yıl yöneten Körükçü, 1989'da yardımcı doçent olmuştu.

        Nesrin Körükçü - Çetin Körükçü

        "BİR ŞARKIDIR YAŞAMAK" SERİSİ HARVARD'DA KAYNAK YAYIN OLDU

        Çetin Körükçü, 1996'da Universal şirketinden aldığı bir teklifle 'Bir Şarkıdır Yaşamak' adıyla bir CD serisi hazırlamıştı. Yönetmen ve solist olarak görev aldığı bu seri, 400 eserin tespit edildiği 27 CD'den oluşmuş ve 3 yılda tamamlanmıştı. Körükçü'nün hazırladığı seri, Harvard Üniversitesi tarafından kaynak yayın kabul edilmişti.

        En son Okan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Türk Konservatuarı Müdürü olarak çalışan Çetin Körükçü, 1998'de 'Türk Sanat Müziği' adlı kitabını yayınlamıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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