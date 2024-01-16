Müzisyen Çetin Körükçü hayatını kaybetti

Müzisyen Çetin Körükçü vefat etti. 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ölümünü şarkıcı Umut Akyürek duyurdu.

Umut Akyürek, "Türk müziği bir ustayı daha kaybetti. Canım Çetin Körükçü hocamı ahirete göç etmiş. Çok üzgünüm camiamıza ve eşi Nesrin Körükçü ablama sabırlar diliyorum" dedi.

ÇETİN KÖRÜKÇÜ HAKKINDA

Çetin Körükçü 11 Kasım 1948'de Gaziantep’te doğdu. İlkokulu Gaziantep’te, orta öğrenimi İstanbul’da Vefa Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1969'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. Bu sırada lise yıllarında başlayan müzik çalışmalarını sürdürdü.

İlk ciddi müzik çalışmaları, 1969'da Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Emin Ongan’la başladı ve iki yıl devam etti. TRT İstanbul Radyosu’nda yaptığı programları ve bütün konserlerini yöneterek, bugüne kadar yaklaşık 150 performans sergiledi.