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        Haberler Magazin Müzisyen Çetin Körükçü hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Müzisyen Çetin Körükçü hayatını kaybetti

        Türk sanat müziği sanatçısı Çetin Körükçü, 75 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:24
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        Müzisyen Çetin Körükçü hayatını kaybetti
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        Müzisyen Çetin Körükçü vefat etti. 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ölümünü şarkıcı Umut Akyürek duyurdu.

        Umut Akyürek, "Türk müziği bir ustayı daha kaybetti. Canım Çetin Körükçü hocamı ahirete göç etmiş. Çok üzgünüm camiamıza ve eşi Nesrin Körükçü ablama sabırlar diliyorum" dedi.

        ÇETİN KÖRÜKÇÜ HAKKINDA

        Çetin Körükçü 11 Kasım 1948'de Gaziantep’te doğdu. İlkokulu Gaziantep’te, orta öğrenimi İstanbul’da Vefa Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1969'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. Bu sırada lise yıllarında başlayan müzik çalışmalarını sürdürdü.

        İlk ciddi müzik çalışmaları, 1969'da Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Emin Ongan’la başladı ve iki yıl devam etti. TRT İstanbul Radyosu’nda yaptığı programları ve bütün konserlerini yöneterek, bugüne kadar yaklaşık 150 performans sergiledi.

        Nesrin Körükçü - Çetin Körükçü

        1969'da Hafta Sonu Gazetesi’nin açtığı yarışmada derece alarak ilk plağını yaptı; 1974 yılına kadar 23 adet 45 devirli plak çıkardı.

        1985'ten eşi Nesrin Körükçü ile düet yapmaya başladı. Birlikte, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi, radyo, televizyon programları yaptı.

        Çetin Körükçüoğlu'nun 1998’de yayımlamış 'Türk Sanat Müziği' adlı bir kitabı bulunuyor.

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        #Çetin Körükçü
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