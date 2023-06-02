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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimler sonrasında kesin sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'nin açıklanacağı tarihe çevrildi. Göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde hangi isimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Kabine'de yer alacak yeni bakanlarla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak?" sorusunun yanıtı...

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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