        Haberler Magazin Ceyda Ateş: Ameliyat son seçenek

        Ceyda Ateş: Ameliyat son seçenek

        Geçtiğimiz haftalarda kolunda yırtık olduğunu söyleyen Ceyda Ateş, sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu; "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem"

        Giriş: 26.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:51
        Ceyda'yı korkutan ameliyat
        Ceyda Ateş, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık durumunu paylaşarak kolunda yırtığın ilerlediğini söylemişti.

        Kolundaki ağrılara dayanamadığını ancak ameliyata da pek sıcak bakmadığını ifade eden Ceyda Ateş, sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

        "OMZUMDA KALSİYUM BİRİKMESİ VAR"

        Eşi Buğra Toplusoy ile hastaneye giden Ceyda Ateş, omzuna iğne yapıldığı anları paylaşarak; "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, 'En sevmediğim ameliyatlardan biri' dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş. Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak" ifadelerini kullandı.

