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Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti

Uzun bir süredir Miami'de yaşayan Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy'un kızı Talia, büyüdü. Kızının fotoğrafını "Yer elması Talia Hanım" notuyla paylaşan ünlü oyuncunun kızının annesine olan benzerliği dikkat çekti

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  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de hayatını birleştirmişti. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin kızları Talia ise 2020'de dünyaya gelmişti. Nikah masasına oturduktan sonra ekranlardan uzaklaşan Ateş'in kızı 1.5 yaşında.
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabından sık sık Talia ile anne-kız pozlarını yayınlayan Ateş'ten yeni paylaşım geldi. 
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    "YER ELMASI TALIA HANIM"

    Kızının fotoğrafını yayınlayan 33 yaşındaki oyuncu, gönderisinde "Yer elması Talia Hanım." ifadelerine yer verdi. Talia'nın annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli ile kızları Lara Jemine ve Lily Koi 
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte..
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efehan
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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