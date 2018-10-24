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Düvenci paylaşımının altına, "Mutluluktan ağladım... Dün gece kızımı uyumadan önce öpmeye gittiğimde gördüğüm buydu...Kaç tanemiz dedesiyle böyle uyudu, hangimizin dedesiyle böyle bir anısı var bilemem ama benim yok... O yüzden kızım çok şanslı. Dedemiz bize 10 gündür çok güzel zamanlar yaşattı. Yuvamızı şenlendirdi. Bize bir sürü anı hediye etti. Şifa oldu. İyi geldi hem bana, hem yuvamıza, hem çocuklarımıza, hem canıma... İyi ki.." notunu düştü.