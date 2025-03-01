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        Haberler Magazin Ceyda Düvenci: Bir yıl nasıl geçti anlamadım - Magazin haberleri

        Ceyda Düvenci: Bir yıl nasıl geçti anlamadım

        Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile ilk yıl dönümlerini kutladı; "Nice güzel yıllara"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 23:10 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:10
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        "Bir yıl nasıl geçti anlamadım"
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        Ceyda Düvenci, kalbini radyo programcısı Güçlü Mete’ye açmıştı.

        Ceyda Düvenci, sevgilisiyle birlikteliğinin birinci yılını özel bir paylaşımla kutladı.

        "BİR YIL NASIL GEÇTİ ANLAMADIM"

        Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından Güçlü Mete ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Uzun uzun yazsam da yetmez hislerimi anlatmaya. Değişimimi, dönüşümümü, huzurumu, aşkımı, şükürlerimi... Ama zaten anlatmaktansa yaşamayı sevdim seninle. Bir yıl nasıl geçti anlamadım. Yolun sonuna kadar yanında, huzurla, tutkuyla, aşkla, saygıyla, sevgiyle ve sımsıkı sarılarak yürüyeceğimi biliyorum. İyi ki sen... Nice güzel yıllara."

        Fotoğraflar: Instagram

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