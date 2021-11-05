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Köpükler tedirgin etti! Ceyhan Nehri'nde feci görüntü

Adana'da korkutan bir görüntü kaydedildi. Kentte, Ceyhan Nehri'nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi'ndeki bölümünde görülen köpükler tedirgin etti

Ceyhan Nehri'nde feci görüntü! - Haberler
Ceyhan Nehri'nde feci görüntü!
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DHA

Ceyhan Nehri´nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi´ndeki köprünü altından geçen bölümünde köpüklenmeler görüldü. Köpüklenme, mahallelide tedirginliğe neden oldu.

DHA'nın haberine göre mahalleli, yakınlarda bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların atıkları nedeniyle zaman zaman nehirde köpüklenmeler görüldüğünü söyledi.

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, nehir suyundan numune alınarak analize gönderilmesini isteyerek, kirliliğe karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.

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