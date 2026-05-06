Çeyiz yardımı sonuçları: 2026 Diyanet çeyiz yardımı sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere destek amacıyla hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesinde gözler sonuç ekranına çevrildi. 31 Mayıs'ta tamamlanan başvuruların ardından değerlendirme süreci resmen başladı. 500 bin TL'ye kadar çeyiz desteği için başvuru yapan binlerce aday, "Diyanet çeyiz yardımı sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken, isim listesi ve sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2026 Diyanet çeyiz yardımı sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte çeyiz yardımı sorgulama ekranı...
DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında alınan çeyiz yardımı başvurularında değerlendirme sürecine geçildi.
DİYANET ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Diyanet Çeyiz desteği başvurusunda bulunan adaylar başvuru şartlarını sağlaması durumunda değerlendirmeye alınacak. 18-35 yaş sınırı şartını sağlayanlar, ihtiyaç sahibi olanlar, aylık hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını geçmemesi, ilk kez evlenecekler, T.C. vatandaşı olanlar ve Türkiye’de ikamet edenler, çeyiz desteği alabilecek. Diyanet çeyiz desteği başvuru sonuçları tdv.org adresinden duyurulacak.
DİYANET ÇEYİZ YARDIMI UYGULAMA SÜRECİ VE DESTEK KAPSAMI
Başvurusu kabul edilen çiftler, Mayıs 2026 ayında çevrim içi olarak düzenlenecek Evlilik Okulu seminerlerine katılım sağlayacaktır. Bu seminerlerin tamamlanmasının ardından 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmî nikâhını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı yapılacaktır.
ÇEYİZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?
Proje kapsamında sağlanacak çeyiz desteğinin toplam tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir.