Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI: 2026 Diyanet çeyiz yardımı sonuçları isim listesi açıklandı mı, tdv.org sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

        Çeyiz yardımı sonuçları: 2026 Diyanet çeyiz yardımı sonuçları isim listesi açıklandı mı?

        Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere destek amacıyla hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesinde gözler sonuç ekranına çevrildi. 31 Mayıs'ta tamamlanan başvuruların ardından değerlendirme süreci resmen başladı. 500 bin TL'ye kadar çeyiz desteği için başvuru yapan binlerce aday, "Diyanet çeyiz yardımı sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken, isim listesi ve sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2026 Diyanet çeyiz yardımı sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte çeyiz yardımı sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 13:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Evlilik hazırlığı yapan dar gelirli çiftlere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan Türkiye Diyanet Vakfı çeyiz yardımı programında kritik süreç başladı. "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında 31 Mayıs’ta sona eren başvuruların ardından inceleme aşamasına geçilirken, adaylar sonuç tarihine odaklandı. Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçları ve 2026 çeyiz yardımı isim listesi sorgulama ekranı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte detaylar...

        2

        DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında alınan çeyiz yardımı başvurularında değerlendirme sürecine geçildi.

        3

        DİYANET ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        Diyanet Çeyiz desteği başvurusunda bulunan adaylar başvuru şartlarını sağlaması durumunda değerlendirmeye alınacak. 18-35 yaş sınırı şartını sağlayanlar, ihtiyaç sahibi olanlar, aylık hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını geçmemesi, ilk kez evlenecekler, T.C. vatandaşı olanlar ve Türkiye’de ikamet edenler, çeyiz desteği alabilecek. Diyanet çeyiz desteği başvuru sonuçları tdv.org adresinden duyurulacak.

        4

        DİYANET ÇEYİZ YARDIMI UYGULAMA SÜRECİ VE DESTEK KAPSAMI

        Başvurusu kabul edilen çiftler, Mayıs 2026 ayında çevrim içi olarak düzenlenecek Evlilik Okulu seminerlerine katılım sağlayacaktır. Bu seminerlerin tamamlanmasının ardından 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmî nikâhını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı yapılacaktır.

        5

        ÇEYİZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

        Proje kapsamında sağlanacak çeyiz desteğinin toplam tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu Dağında kar yağışı başladı

         İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Biletleri 25 dakikada tükendi
        Biletleri 25 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu