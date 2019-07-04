Şarkıcı Ceylan Ertem, önceki akşam sahne tasarımı, şarkıları, konukları ve enerjisiyle Harbiye’yi salladı. 'Esmer' şarkısı ile sahneye giriş yapan Ertem, ilk olarak siyah bir kıyafet tercih ederken sonrasında kırmızı bir elbiseyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Harbiye’deki ilk konserinde harika anlar yaşatan Ceylan Ertem, Bülent Ortaçgil, Mabel Matiz ve Kenan Doğulu ile yaptığı düetlerle seyircisini adet mest etti. İlk olarak Bülent Ortaçgil ile düet yapan Ertem, Ortaçgil ile beraber ‘Beni Kategorize Etme’ ve ‘Bu İş Zor Yonca’ şarkılarını seslendirdi.

Konserin ikinci kısmında ise ‘Peri’ ve ‘Kör Heves’ şarkılarında Ertem’e Mabel Matiz eşlik etti. Seyirciye son olarak Kenan Doğulu sürprizini hazırlayan Ertem, Doğulu ile ‘Aşk Oyunu’ ve ‘Aklım Karıştı’ şarkılarını söyledi.

SAHNEYE SIĞMADI, KONUKLARIN ARASINA TAŞTI

Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede enerjisi bir an olsun düşmeyen Ceylan Ertem, ‘Uçurtma’ şarkısında dinleyicinin yoğun tezahüratlarına kayıtsız kalamayarak sahneden indi ve seyircilerin arasına karıştı.

SÜRPRİZ BİR KONUK DAHA

Ceylan Ertem, seyirci ile 'Uçurtma' şarkısını söyledikten sonra sahneye dönerken yanına orkestra arkadaşlarından Cenk Erdoğan'ın kızı geldi. Ertem’e şarkısında eşlik eden Zeyno Erdoğan, dinleyicileri ve Ertem’i kendine hayran bıraktı.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Sonraki albümünün bir türkü albümü olacağının müjdesini paylaşan Ceylan Ertem, Aşık Mahzuni Şerif’ten ‘Yuh Yuh’ ve ‘Zalım’ türkülerini seslendirdi.