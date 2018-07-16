Ceylan Özgül, bu akşam saat 20.30 'da Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katılacak. Eski kedicik olan Ceylan Özgül, geçen hafta yapılan operasyonla Türkiye gündemine oturan Adnan Oktar ve kediciklere dair soruları yanıtlayacak. Ceylan Özgül, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla Adnan Oktar'a ve örgütüyle ilgili çarpıcı detayları gözler önüne sermişti. İşte Ceylan Özgül'ün hayatına dair detaylar...

CEYLAN ÖZGÜL KİMDİR?

27 Ağustos 1980 doğumlu olan Ceylan Özgül 38 yaşındadır. Özel bir koleji bitiren Ceylan Özgül refah seviyesi yüksek bir aileden geliyor. Ceylan Özgül, İstanbul Üniversitesi mezunu. Babası elektrik mühendisi olan Ceylan Özgül, aslen Balıkesirli ve Ayvalık ilçesi Altınova nüfusuna kayıtlı. 10 yıl Adnan Oktar'ın yanında kaldıktan sonra 2017 yılında kaçmayı başaran Ceylan Özgül, örgüte dair flaş açıklamalarda bulunmuştu.