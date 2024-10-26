Ceylan üretim istasyonunun maskotu: Cumali

"Arkadaşlarımız küçük yaştan itibaren beslemeye başladılar. İsmini de Cumali koydular. Buradaki çalışan arkadaşlarımız bu ismi uygun görmüşler. O günden beri Cumali ismiyle seslenip duruyorlar. Alıştığı için insanlardan kaçmak yerine daha çok istasyonda çalışan arkadaşlarımızın yanına geliyor.