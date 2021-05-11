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HaberlerGündem3. SayfaCezaevi geçmişini boyacıdan öğrendi! - Haberler
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Doktor katilinden pişkin savunma!

Türkiye, üç gün önce Ankara'da işlenen bir kadın cinayeti ile daha sarsıldı. Olayda, kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47),8 ay önce evlendiği işsiz eşi Mehmet Erdoğan (47) tarafından 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Katilin ise daha önce cezaevinde yattığını eşinden gizlediği, Zeynep Erdoğan'ın ise bu durumu evini boyayan bir boyacıdan öğrendiği ortaya çıktı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

Cezaevi geçmişini boyacıdan öğrendi! - Haberler
Cezaevi geçmişini boyacıdan öğrendi!
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Olay, üç gün önce meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zeynep Erdoğan'ı, ilk evliliğinden olan oğlu A.A. evde bulunduğu sırada 5 yerinden bıçakladı.

Zeynep Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Erdoğan panikle evden kaçtı. A.A., dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi alan Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Erdoğan'ın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mehmet Erdoğan'ın olay sırasında darbetmesi nedeniyle hafif yaralanan A.A. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından yakalanan Mehmet Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KATİLDEN PİŞKİN SAVUNMA

Habertürk ise katilin ifadesine ulaştı. Katil zanlısı Mehmet Erdoğan'ın ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Zanlı, olayın olduğu gün eşinin bıçakla kendisine saldırdığını, tamamen kendisini koruma amacıyla elindeki bıçağı aldığını, bu sırada da arbede çıktığını ve yaşananları hatırlamadığını ileri sürdü.

Katil ayrıca annesini kanlar içinde görmemesi için 14 yaşındaki üvey çocuğunu bağladığını da söyledi. Ancak çocuğun direnmesi nedeniyle onu da darbettiği öğrenildi.

Öte yandan 13 suçtan kaydı olan katil zanlısının cezaevi geçmişini eşinden gizlediği de öğrenildi. Hem katil hem de tanık ifadesinde bu durumun ortaya çıktığı kaydedildi.

Ayrıca tanık ifadesinde Zeynep Erdoğan'ın evini boyamaya gelen bir boyacıdan Mehmet Erdoğan'ı cezaevinden tanıdığı detayını öğrendiği ortaya çıktı. Boyacının Mehmet Erdoğan ile birlikte cezaevinde yattığını söylediği kaydedildi. Bu olaydan sonra Mehmet Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl kasım ayında kadın doktoru darbettiği ve Zeynep Erdoğan'ın da şikâyetçi olup 6 aylık bir uzaklaştırma kararı aldığı da öğrenildi. Bir süre sonra ise kadının bu şikayetinden vazgeçtiği ancak aralarındaki tartışmanın sürdüğü de belirtildi.

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