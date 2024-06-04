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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti! | Son dakika haberleri

        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!

        Düzce'de cezaevinde tanışıp arkadaşlık kuran iki kadın, birlikte yaşamaya başladı ancak daha sonra anlaşamayıp evlerini ayırdılar. Aynı apartmanda yaşamaya devam eden iki arkadaş arasındaki gerginlik cinayetle sona erdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:33
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        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
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        Düzce'de, aynı evde otururken yaşanan anlaşmazlık sonucu evleri ayırarak aynı apartmanda farklı dairelerde oturan S.B. (46) ve Özlem Alcan (35)'nın tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.B., evinden aldığı tabancayla Özlem Alcan'a ateş açarak öldürdü.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevinde tanışan ve tahliye olduktan sonra aynı evde oturan S.B. ve Özlem Alcan adındaki iki kadın, arasında henüz bilinmeyen nedenle husumet oluştu.

        Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri aynı apartmanda bir başka daireye taşındı. Zaman zaman karşılaştıklarında aralarında sözlü tartışmalar yaşanan S.B. ile Özlem Alcan arasında bugün akşam saatlerinde kavga çıktı.

        VURDUKTAN SONRA TESLİM OLDU

        Gerginliğin ardından S.B., kendi evinde bulunan tabanca ile Özlem Alcan’a 4 el ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giden S.B., Özlem Alcan’ı tabancayla vurduğunu söyledi.

        Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.B. gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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