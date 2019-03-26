Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaed Salah, anayasanın 102. maddesine dayanarak devlet başkanlığı koltuğunun boşaltılmasını ve mevcut devlet başkanı Abdulaziz Buteflika'nın yönetmek için uygun olmadığının açıklanmasını istedi.

Salah, halkının taleplerinin meşru olduğunu söyledi. 102. madde, "Cumhurbaşkanının ciddi ve sabit hastalığından dolayı görevlerini yerine getirmesinin tamamen imkansız" olmadı durumunda devreye sokuluyor.

Ennahar TV'nin haberine göre, Meclis Başkanı Bensalah 45 günlüğüne geçici devlet başkanı olarak görev yapacak.

Cezayir'de 20 yıldır görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen yeniden aday olması kitlesel gösterilere neden olmuştu.

18 Nisan yapılması planlanan seçimler yoğun protestolar nedeniyle ertelenmişti. Buteflika, seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette değişiklikler yapacağını duyurmuştu.