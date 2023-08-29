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        Haberler Dünya Cezayir, Nijer’deki krizi '6 ayda çözecek' girişim başlattı

        Cezayir, Nijer’deki krizi '6 ayda çözecek' girişim başlattı

        Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, ülkesinin Nijer'deki krizi 6 ay içinde sona erdirecek ve anayasal düzene dönülmesini sağlayacak bir girişim başlattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:43 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:43
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        Cezayir, Nijer'deki krizi 'çözecek' girişim başlattı
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        Dışişleri Bakanı Attaf, başkent Cezayir’de düzenlediği basın toplantısında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un Nijer’deki krizi çözmek için siyasi diyaloğa öncelik veren ve askeri müdahaleyi reddeden bir girişim başlatma kararı aldığını belirtti.

        Attaf, bu girişimin Nijer’deki askeri darbenin ilk gününden bu yana yürütülen istişare ve temasların özeti olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin Niamey Büyükelçisi Mehdi Behadda’nın darbeyi yöneten General Abdurrahmane Tchiani ile 3 kez görüştüğünü, anayasal ve demokratik sisteme dönüşümün gerekliliğini konuştuklarını aktardı.

        Cezayir girişiminin, 6 ay süreyle dışlama olmaksızın tüm tarafların katılımıyla anayasal düzenin yeniden tesis edilmesine yol açmaya dayandığına işaret eden Attaf, bu sürecin uzlaşmacı kişiliğe sahip bir sivil otoritenin gözetiminde yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

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        Attaf, tüm detaylarını açıklamadığı ve 6 aşamalı girişimin, birkaç gün içinde üç düzeyde istişarelerin odağı olacağını belirterek, birincisinin Nijer'in içindeki çeşitli taraflar arasında, ikincisinin ise komşu ülkeler ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’na (ECOWAS) üye ülkeler düzeyinde, üçüncüsünün ise krizi çözmek için barışçıl yolu destekleyen ülkeler seviyesinde olacağını ifade etti.

        Cezayir’in bu girişiminin hem bölgesel hem küresel düzeyde kabul gördüğünü ifade eden Attaf, girişimin Sahel ülkelerindeki kalkınmaya ilişkin uluslararası bir konferans yapılmasını ve bu ülkelerde istikrarı destekleyecek kalkınma programları için finansmanın harekete geçirilmesini de önerdiğini vurguladı.

        Cezayir Dışişleri Bakanı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında ECOWAS üyesi Nijerya, Benin ve Gana’ya Nijer’deki krizi görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirmişti.

        NİJER'DEKİ DARBE

        Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

        Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

        CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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        #Cezayir
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