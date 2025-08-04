Türkiye'ye 15 yaşında gelen daha sonra sosyal medya fenomeni olan Güney Koreli Chaby Han, 2022'de fizyoterapist Gülce Elibol ile evlenmişti. Çift, boşanma kararı aldı. Instagram hesabından paylaşım yapan Gülce Elibol adeta ateş püskürerek, birçok suçlamada bulundu.

Gülce Elibol, şu ifadelere yer verdi: Her şeyi tivit atan adam, boşama sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne utanmadan yaşananlara yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti. Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim aslında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine, ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti. Siz yüklerinizden kurtulurken, bana daha ağır bir yük bıraktığınız dank etti. En hafif hasarla çıkmak içi verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini yenilemek tek hedefi. Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu son kez sizi için dilerim. Duruma saygısı olmayan kimseden, sürece saygı beklemek de benim aptallığım.