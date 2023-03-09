Üzücü haberi İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog duyurdu. Cumhurbaşkanı Herzog, Topol'ün kariyeri boyunca oyunculuk alanındaki ustalığının saygıyla anıldığını ifade edip, "Yeteneği ve yaratıcılığıyla pek çok ödüle layık görüldü ama en önemli ödülü canlandırdığı onlarca karakterde onunla gülen biz kazandık" dedi.