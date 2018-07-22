Chapecoense - Santos maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Chapecoense ile Santos, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:00. 15 puanlı Chapecoense 14. sırada bulunuyor, Santos 14 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Santos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 457 kodlu maçı oynayanlar; Chapecoense galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Santos galibiyet oranı 0.00.

Chapecoense son hafta oynanan Coritiba maçında 2-1 kazandı.

Santos ise Avai karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chapecoense, 10 gol attı ve 5 gol yedi.

Santos, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Santos, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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