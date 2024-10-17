Chaplin, dünyada ilk kez Türkiye'de tiyatro sahnesinde

Charlie Chaplin'in tüm yasal haklarını elinde bulunduran Fransa merkezli 'The Chaplin Office' tarafından ve 17 varisinin onayıyla tiyatro formatında dünyada ilk kez sahnelenen Chaplin'in hayatı, birbirinden yetenekli oyuncular ve etkileyici bir prodüksiyonla Türkiye'de tiyatroseverler ile buluşuyor. Başarılı oyuncu Özgür Daniel Foster, tüm dünyada ikon haline gelen Chaplin’e benzerliği ile oyunu izleyen herkesin beğenisini topluyor.

Özgür Daniel Foster, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy, Çınar Yener'ın performanslarıyla takdir topladığı 'Chaplin'; kostümleri, dekorları ve hikayesiyle seyircilere unutulmayacak bir deneyim sunuyor. Oyunun tüm müzikleri ve ses efektleri ise sahne üzerinde canlı olarak gerçekleştiriliyor. REKLAM