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        Haberler Magazin Chaplin, dünyada ilk kez Türkiye'de tiyatro sahnesinde

        Chaplin, dünyada ilk kez Türkiye'de tiyatro sahnesinde

        Yapımı MSP, yapımcılığı Mert Siliv imzası taşıyan Aksel Bonfil'in yazdığı ve Saim Güveloğlu'nun yönettiği, geçtiğimiz sezon prömiyerini yapan 'Chaplin' yeni sezon oyunlarına başladı. 14 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne'de seyircilerinin karşısına çıkacak olan 'Chaplin' oyunu, Charlie Chaplin ailesinin sahnelenmesine izin verdiği ilk tiyatro oyunu olarak dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 17:37 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:37
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        Dünyada ilk kez
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        Charlie Chaplin'in tüm yasal haklarını elinde bulunduran Fransa merkezli 'The Chaplin Office' tarafından ve 17 varisinin onayıyla tiyatro formatında dünyada ilk kez sahnelenen Chaplin'in hayatı, birbirinden yetenekli oyuncular ve etkileyici bir prodüksiyonla Türkiye'de tiyatroseverler ile buluşuyor. Başarılı oyuncu Özgür Daniel Foster, tüm dünyada ikon haline gelen Chaplin’e benzerliği ile oyunu izleyen herkesin beğenisini topluyor.

        Özgür Daniel Foster, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy, Çınar Yener'ın performanslarıyla takdir topladığı 'Chaplin'; kostümleri, dekorları ve hikayesiyle seyircilere unutulmayacak bir deneyim sunuyor. Oyunun tüm müzikleri ve ses efektleri ise sahne üzerinde canlı olarak gerçekleştiriliyor.

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        Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, ABD'ye uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü seyircilerini bekliyor.

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        #chaplin
        #Özgür Daniel Foster
        #Aybüke Pusat
        #Şebnem Dönmez
        #Emre Taşkıran
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